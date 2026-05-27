皇族数確保策を巡り、衆参両院の正副議長が取りまとめを進める「立法府の総意」案を提示する全体会議は6月になる見通しとなった。4者は27日、衆院議長公邸で協議したが、結論は得られなかった。関係者が明らかにした。出席者の一人は「来週、4者で再協議する」と述べた。会談には、衆院の森英介議長、石井啓一副議長と参院の関口昌一議長、福山哲郎副議長が出席した。取りまとめ作業で4者が一堂に会するのは初めて。衆参の全