タレントで画家の片岡鶴太郎（71）が27日放送の日本テレビ系「有吉の壁2時間SP」（水曜後7・00）に出演。お笑いコンビ「タイムマシーン3号」と体を張ったネタを披露し、笑いを誘った。この日は「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」と題した企画が行われ、芸人が人脈を生かして最強助っ人を呼び、一緒にネタを披露。テスラ専門店を舞台にしたネタでは、電気自動車のフロントトランクから片岡が登場。司会の有吉弘行は驚