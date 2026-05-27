宝塚歌劇ＯＧの美弥るりかが２７日、大阪・梅田の梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで主演舞台「ＭＩＳＳＤＩＲＥＣＴＩＯＮ」（ミスディレクション）のゲネプロに臨み、報道陣も思わず抱腹絶倒するクライム・シチュエーションコメディーの完成を報告。「笑いの神の住む大阪からのスタート」と２８日に迎える初日へと気合を込めた。元タカラジェンヌばかり９人が集結。プロデューサー兼出演者としてキャスティングに尽力した