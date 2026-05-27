俳優の寺島進（62）が、およそ19年間連れ添っているという愛車・日産プレジデントを公開し、反響を呼んでいる。【映像】寺島進の約19年間連れ添う愛車（複数カット）寺島は43歳の時に、自身初のマイカーとして購入し、「愛人」と呼んでいるこの日産「プレジデント」。これまでもテレビ番組や雑誌の取材でたびたび愛車を紹介してきた。2025年6月に更新したXでは「地元仲間のしんちゃんと俺の愛車の愛人くんとツーショット！」と