食中毒といえば、十分に加熱すれば大丈夫というイメージがありませんか？しかし加熱しても死なない、やっかいな菌があるんです。いわゆる「チャーハン症候群」とよばれる食中毒について取材しました。【画像を見る】加熱しても毒素は死滅しない…セレウス菌が増殖する仕組み加熱しても死滅しない「セレウス菌」 通称「チャーハン症候群」山形純菜キャスター：食中毒の原因になる「セレウス菌」。炭水化物を好み、チャーハンや