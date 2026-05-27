アフリカのコンゴ民主共和国を中心に広がるエボラ出血熱について、WHO＝世界保健機関は27日、感染が疑われる人が1000人を超えたと発表しました。WHOによりますと、コンゴとウガンダで感染が確認された人は128人で、このうち18人が死亡しています。また、感染が疑われる人は1077人で、このうち238人が死亡したということです。WHOのテドロス事務局長は27日SNSで、コンゴでは感染拡大と紛争が重なり、危機的な状況にあると訴え、すべ