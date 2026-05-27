バスケットボールの日本一を決めるBリーグ1部のファイナル第3戦が昨夜、横浜で行われました。長崎と琉球が頂点を争った試合で主役となったのは、富山市出身で長崎ヴェルカの馬場雄大選手でした。Bリーグ・ファイナル1勝1敗で迎えた第3戦。クラブ創設5年で初の王座を狙う長崎と琉球の日本一決定戦です。序盤、流れをつかんだのは馬場が所属する長崎でした。実況「馬場、すり抜けて、馬場ブーーӦ