梅雨入りを前に大雨への備えです。北陸電力はきょう、大雨による大規模災害を想定した県と警察との合同訓練を行いました。川腰記者がお伝えします。電線をつなぐ社員「2回目はぎ取ります！」「作業位置よし！」訓練は、北陸地方に線状降水帯が発生し、川の氾濫や土砂崩れで送電設備に大きな被害が出て、富山市と金沢市であわせて7万戸が停電したという想定で行われました。会場の富山市民球場「アルペンスタジアム」には北陸電力と