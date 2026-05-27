上市町が所有する物産販売施設「里山の駅 つるぎの味蔵」が、当面、営業を休止することがわかりました。町から運営委託された業者から「事業の継続ができない」と告げられたということで、再開のめどはたっていません。営業を休止しているのは、上市町が所有する地元特産品の販売施設「里山の駅 つるぎの味蔵」です。町によりますと、おととい、施設の運営を委託した業者から「事業の継続ができない」と告げられたということです。