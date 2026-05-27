俳優の松平健が27日、都内で行われた映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）日本語吹替版キャスト報告会イベントに登壇。貴重な手描きイラストを披露し、照れ笑いを見せる一幕があった。【写真】イラスト披露し照れ笑いする松平健イベントには、マックス役の松平のほか、千葉雄大（ドート役）、鈴木愛理（デビー役）、山寺宏一（グーミー役）、バッテリィズのエース（フィリップス）と寺家（ハワード役）が出席。本