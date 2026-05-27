女優の川島海荷（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。半年前に結婚式を挙げたことを報告した。川島は「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」とつづり、ウエディングドレス姿などを披露。「今思い返しても…家族友人の笑顔に囲まれて、こんな幸せな日はないと実感したのを覚えています。たくさん写真がありすぎて全然整理しきれていないのですが、少しずつ思い出として載せたいと思います」とつづっ