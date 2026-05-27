◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人-ソフトバンク(27日、東京ドーム)巨人・吉川尚輝選手が8回表、悪い流れを断ち切る好守備を見せました。4点リードの8回表、2番手の大勢投手が先頭の栗原陵矢選手に2塁打、山本恵大選手に死球を与え、ノーアウト1、2塁とピンチを招きます。しかし続く山本祐大選手の放ったゴロがセカンドの吉川選手のもとへ転がると、吉川選手は捕球してまず1塁走者の山本恵大選手を追いかけてアウトに。その後すぐさま1