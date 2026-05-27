All About ニュース編集部は4月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「吉沢亮出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「吉沢亮がハマり役だったと思う出演作」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：『銀魂』（沖田総悟）／57票2位に入ったのは、映画『銀魂』シリーズの沖田総悟です。この作品は、2017年7月に1作目が公開。2018年8月には2作目となる『銀魂2