大雨による土砂災害や浸水、河川のはんらんなどの危険を伝える防災気象情報。命を守る行動をするために欠かせない情報ですが5月28日から新しくなります。その内容について詳しく見ていきます。 主に変化するポイント・レベルと名称がセットで発表される・河川氾濫は河川の分類によって発表カテゴリーが変わる こちらが新たな防災気象情報の表です。カテゴリーが【大雨】【河川氾濫】【土砂災害】【高潮】の4