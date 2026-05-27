大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）で俳優デビューした門脇遥香さん（21）が、28日発売のB.L.T.2026年7月号（東京ニュース通信社）に初登場します。【写真】ビジュアル強めの門脇遥香さん大河出演や水着グラビアデビューなど話題に尽きない門脇さん。クールな彼女を表現した今回のグラビアは、迫力ある水着姿やきれいなデコルテを露わにしたワンピースなどさまざまな衣装に挑戦しました。俳優として活躍が見込まれる