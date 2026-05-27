中国海油石油集団が5月27日に明らかにしたところによると、中国最大規模の海上浅層岩性油田である墾利10-2油田群第1期開発プロジェクトが全面的に操業を開始したとのことです。同油田の原油日産量は2800トンを超え、全国最大の原油生産基地である渤海油田の持続的で安定した生産に重要な支えとなります。墾利10-2油田は渤海南部海域に位置し、平均水深は約20メートルで、確認された地質埋蔵量は1億トンを超えています。油田の石油