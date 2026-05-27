「レブロン」は、6月4日（木）から、『ポケットモンスター』シリーズの「へんしんが苦手なメタモン！」をパッケージにデザインした「レブロン キス シュガー スクラブ」を発売する。【写真】にっこり笑顔のピカチュウ!?コラボパッケージ一覧■集めたくなる全4種類今回数量限定で発売される「レブロン キス シュガー スクラブ」は、へんしんが苦手なメタモンを、パッケージにかわいく施した特別なコレクション。ラインナッ