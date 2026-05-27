ヴェルカの快挙に合わせて、県内の商業施設では「感動セール」や「感謝フェア」が始まりました。 熱戦から一夜明け…。 （寺田美穂アナウンサー） 「アミュプラザ長崎では、ヴェルカの優勝を祝うキャンペーンが始まっています。さらに選手のサイン入りのユニフォームが当たる抽選会も行われています」 長崎市のアミュプラザ長崎で始まったのは『長崎ヴェルカありがとうフェア』。 衣料品や食品