◇交流戦日本ハム―阪神（2026年5月27日甲子園）日本ハム・島本浩也投手（33）が甲子園球場に“凱旋”登板。古巣を相手に1回2安打を浴びたが、無失点抑えた。3点リードの7回に3番手として登板。先頭の中野に三塁内野安打を許したが、続く森下を二塁への併殺打に仕留めた。佐藤にも右前打を浴びたが、大山は初球のシュートで二ゴロに打ち取った。島本は2010年育成2位で阪神入団。昨オフに伏見とのトレードで日本ハム