宮中晩さん会で乾杯される天皇陛下とフィリピンのマルコス大統領＝27日夜、宮殿・豊明殿（代表撮影）国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻を歓迎する天皇、皇后両陛下主催の宮中晩さん会が27日、皇居・宮殿「豊明殿」で開かれた。秋篠宮ご夫妻ら皇族や高市早苗首相ら三権の長、両国の閣僚ら計約90人が出席し、秋篠宮家の長男悠仁さま（19）が初めて参加された。今年は国交正常化70周年に当たる。天皇陛下はあいさ