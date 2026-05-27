政府と与野党による「社会保障国民会議」の実務者会議は２７日、「給付付き税額控除」の制度設計に関するイメージを公表した。これまで支援対象を「中低所得の勤労世代」とする方向性を示していたが、働く高齢者も対象に含め、子育て世帯にも加算などの配慮を行うとした。「年収の壁」を超える所得層にも支援額を上乗せする。同日の会合で、議長の小野寺五典・自民党税制調査会長が示した。来週の会合で各党が立場を表明し、意