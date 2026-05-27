◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２７日・マツダスタジアム）広島が守備の乱れから逆転を許した。２点リードの７回、２番手・高が１死から代打・井上に左前打を献上。続く小川の鋭いゴロを好捕した三塁・坂倉が、二塁へ悪送球し一、三塁とピンチを広げた。続く友杉に四球を与え、満塁となったところで高が降板。代わった遠藤が西川に中前へ２点打を浴び、追いつかれた。なおも２死二、三塁。佐藤への初球が