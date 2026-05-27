ものまねタレント・りんごちゃんが番組のオフショットをアップした。２７日にインスタグラムで「『昼めし旅〜あなたのご飯見せてください〜』５月２８日（木）おひる１２時〜＃テレビ東京＃千葉＃白子町・新玉ネギとぜんなのかき揚げ・人気店のカツまぶし」と昼の番組に出演することを報告し、放送内容を告知した。ツインテール、ミニスカートで厚底スニーカーのカジュアルコーデにフォロワーは「りんごちゃん可愛い