◆第１４０回目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）追い切り＝２７日、栗東トレセン重賞初挑戦の阪神大賞典で３着だったダノンシーマ（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キタサンブラック）は坂路で単走。バランスの取れたフォームで、軽やかな脚さばきを繰り出した。楽な手応えで５３秒７―１２秒７。福永助手は「今週は坂路、単走でサッとの追い切り。放牧明けからここまで予定通りに順調な仕上がりを