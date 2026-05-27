タレントの森香澄、俳優の山下幸輝が２７日、都内で「マイナビショードラアワード２０２６」受賞式に出席した。森は「ＡＩを使えば、不可能な世界観ができそう」と縦型動画に興味津々。関心のあるジャンルについて「水の中で生活するショートドラマを作ってみたい。（やりたい役は）人魚とかですかね。『森香澄、魚になる』とかネットニュースにならないですかね！？人魚姫にしておく」と想像を膨らませていた。一方の