歌手の小林幸子が２７日、都内で「マイナビショードラアワード２０２６」受賞式に出席した。プレゼンターとして、青のドレスを着て「千本桜」を歌いながらサプライズ登場。ショートドラマでは「湯けむりインフルエンサーさっちゃん」に出演。「子どものファンが増えた。すてきなこと」と魅力を語った。次は地元・新潟をプロモーションする作品に出演を予定しているが、今後に向けて「楽しくて、面白いものを作りたい。（