◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人の大城卓三捕手が７試合連続安打を放った。「５番・捕手」で先発出場。７回１死で５番手・木村光の外角変化球を左翼線へ運んだ。代走に佐々木が送られ交代した。３回１死満塁では押し出し四球を選び打点もマークした。大城は昨季、５６試合の出場で打率１割８分７厘、３本塁打と精彩を欠いた。今季も序盤はベンチスタートが多かったが、打撃