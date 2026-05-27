警察によりますと、きょう２７日午後６時半ごろ、垂水市二川の国道２２０号で、乗用車とバイクが衝突しました。 この事故で、バイクを運転していた男性がけがをして、病院に搬送されました。 事故処理などのため、現場付近は現在、通行止めとなっています。現場は、牛根小学校近くの片側１車線の道路で、近くにう回路はないということです。 ・ ・ ・