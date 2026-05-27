東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の28日の天気をお伝えします。【28日の天気】28日は一日雲が広がり、すっきりしない天気となるでしょう。降水確率は30パーセント前後とやや高いので、折りたたみ傘があると安心です。【28日の気温】朝の最低気温は23℃前後でしょう。26日夜は寝苦しくなりそうです。夜間の熱中症にも注意が必要な時期となりました。日中の最高気温は26℃ほどと数字は高くはあり