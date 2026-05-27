台風のシーズンが迫ってきましたが、台風の情報をお伝えする時にみなさんが必ず目にする進路図についてお話します。お天気メモは「いまさら聞けない？進路図の正しい見方や意味とは」です。台風の進路図の中には4つの情報が含まれています。1つ目が黄色の円で囲まれた強風域です。強風域はこの円の中のエリアで風速15メートル以上の風が吹く可能性があることを示しています。2つ目が強風域の中にある赤い円で囲まれた