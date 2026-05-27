米３０年固定金利は６．６５％、住宅ローン申請指数は－８．５％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．６５％と前回の６．５６％から上昇。住宅ローン申請指数は－８．５％と前回の－２．３％から引き続き低下。購入指数は１７０．４から１６９．７に低下。借り換え指数は９２０．２から７５３．７に大きく下げた。 USD/JPY159.39EUR/USD1.1638EUR/JPY185.50