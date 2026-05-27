本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/27（水） EUR/USD 1.1550（11億ユーロ） 1.1560（9.45億ユーロ） 1.1600（9.06億ユーロ） 1.1630（7.10億ユーロ） 1.1650（12億ユーロ） 1.1700（14億ユーロ） 1.1715（12億ユーロ） 1.1720（10億ユーロ） 1.1730（6.53億ユーロ） 1.1740（22億ユーロ） 1.1745（14億ユーロ） 1.1750（6.22