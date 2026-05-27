２７日、浙江省嘉興市にある敏実集団未来工場を視察するブチッチ大統領。（嘉興＝新華社記者／劉銘翔）【新華社嘉興5月27日】中国を国賓として訪問中のセルビアのブチッチ大統領は27日、浙江省嘉興市を訪れた。敏実集団（ミンスグループ）未来工場で人型ロボットなど先端分野の発展状況を視察するとともに、中国セルビア青年文化交流センターの除幕式に出席した。２７日、浙江省嘉興市にある敏実集団未来工場を視察するブチッチ