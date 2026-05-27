お笑いコンビ・バッテリィズ（エース、寺家）が27日、都内で行われた映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）日本語吹替版キャスト報告会イベントに登壇。エースが自転車好きであることを明かした。【写真】“最強のモンスター”のイラストを披露したバッテリィズ・エース本作で声優初挑戦となるバッテリィズ。この日は演じるフィリップスとハワードにあわせて、いつもとは逆のカラーリングの衣装で登壇。真っ赤なシャ