武道キャスタースタジオには気象予報士の平島さんです。早いもので来週はもう6月、梅雨のシーズンですね。平島気象予報士この梅雨を前に気象庁の新しい防災気象情報の運用があさって29日から始まります。武道キャスター何が変わるのか、きょうから3回シリーズで平島さんに解説してもらいます。平島気象予報士きょうは、大きく変わるポイントをお話します。新しい防災気象情報は「河川氾濫」「大雨」「土砂
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 倒れた女性 さらにひかれて重体
- 2. 液体のり 使用方法巡り注意喚起
- 3. 賛否両論の児相対応 通報の背景
- 4. JALの遅延 同じ便のCA同士が飲酒
- 5. 阿部氏の娘 通報した3つの理由
- 6. 阿部氏、娘に辛口発言される間柄
- 7. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 8. 佳子さま 結婚を巡る環境の変化
- 9. 女児10人に性加害か 判決に不服
- 10. 韓人気YouTuber アカウント削除
- 1. 倒れた女性 さらにひかれて重体
- 2. JALの遅延 同じ便のCA同士が飲酒
- 3. 女児10人に性加害か 判決に不服
- 4. 栃木強殺主導か 40代男に逮捕状
- 5. 「私は母の恋人の愛人」彼女が涙
- 6. 旭川市殺人「肩甲骨を押して…」
- 7. セメントに巻き込まれ2人が死亡
- 8. パンチくんの負傷通報相次ぐ
- 9. 同僚のみそ汁に化学物質か 逮捕
- 10. 1年で2200台「ペーパー車検」か
- 1. 佳子さま 結婚を巡る環境の変化
- 2. 阿部監督 警察到着段階で暴力か
- 3. 高市首相「ストーカーから守る」
- 4. モラ夫になる可能性の高い特徴
- 5. 阿部氏への対応「大げさ」の声も
- 6. 「国家情報会議」創設法が成立
- 7. 妊娠経験のある看護師 25%が流産
- 8. バスの迷惑客を赤面させた一言
- 9. 国会議員のボーナス、据え置きへ 歳費法改正案が衆院通過
- 10. ファミマ新作シュー 開発の裏側
- 1. 韓人気YouTuber アカウント削除
- 2. 中国 初めて起きた「逆転現象」
- 3. トランプ氏の認知能力に懸念あり
- 4. ソウルで惨事 ずさんさに怒りも
- 5. 犯罪級の美味しさだ 加人驚いた
- 6. フィリピンで建設中のビルが倒壊
- 7. 「おじさん転がし」新たな職業も
- 8. フィンランド公共放送で「漫才」
- 9. 「Cowork」にファイル流出可能性
- 10. 中国、民間AI技術者の渡航制限か
- 1. ローソン 過去最大63％増量発表
- 2. なぜか廃墟へ 予約サイトに欠陥
- 3. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 4. 78歳父が通報せず 理由はスマホ
- 5. LED当てるだけ 新たな治療開発へ
- 6. この動作ができないと余命半年
- 7. 2時間半立ちっぱなし 恐ろしい罠
- 8. 換気扇つけっぱなし 意外な利点
- 9. セリア ダイソーらに勝る仕組み
- 10. レシート捨てて節税チャンス逃す
- 1. Amazonで「BAKUNE」がセールに
- 2. コールマンがAmazonで41%OFFに
- 3. 即ポチ Amazonセールの注目商品
- 4. Amazonでヘインズが最大43%OFFに
- 5. THE NORTH FACEが最大45%OFFに
- 6. 「iPhone AIR」買い増しポイント
- 7. 【おすすめキーボード】日本語配列な「AULA F99J」「AULA Hero68J」をレビュー。磁気方式と超静音が良すぎました！
- 8. Xのパクツイで稼ぐ大規模アカウントの収益削減取り締まりがスタート、公式が言及するほどの悪質な実例はコレ
- 9. RTX 3060と同等性能の中国製グラボ「LX 7G100」が登場、各種AAAゲームをプレイ可能でVRAM容量は12GB
- 10. 身長に合わせて高さ調整ができる！大人気シンプルワークデスク
- 11. GoPro MISSION 1、1インチセンサの“コンパクトシネマカメラ”日本ローンチ。レンズ交換式は秋発売
- 12. 目をケアしたい人に朗報！ 眼病を予防できる！？次世代機能性レンズ東海光学「ルティーナ」
- 13. Wixが従業員の約20％にあたる約1000人を解雇へ、第1四半期の業績不振と株価下落が原因
- 14. あえぎ声やオナラ、動物の鳴き声などが奏でる奇妙なミュージック10曲
- 15. 「ユーザーの携帯電話を盗聴する広告機能」を宣伝していたマーケティング企業が罰金を科される、実際に盗聴していた証拠なし
- 16. 「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」アッシュ族に迫るBDボーナスコンテンツ一部公開
- 17. セブン-イレブン限定で新発売！韓国のトレンド素材を使った「美色韓茶」
- 18. 楽天モバイル「Rakuten Link」はスーパーアプリを目指す――7月の「my 楽天モバイル」統合と通話品質向上の背景
- 19. 三崎優太氏の三崎未来電子、新聞配達・デリバリー業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」を発売
- 20. バセル、令和の虎EXPO 2026にて「カンガルーバーガー」の企画に参加
- 1. 阿部氏、娘に辛口発言される間柄
- 2. 阿部前監督 過去の不倫が再注目
- 3. 阿部氏復帰求めるオンライン署名
- 4. 阿部氏の監督辞任 松井氏が安堵?
- 5. 阿部監督に「監督として失格」
- 6. 釈放後、阿部氏は妻と話し合いか
- 7. 阿部氏辞任問われ 菅野の回答は
- 8. 新日本プロレス テレ朝子会社へ
- 9. 阿部氏娘 児相に不信感あらわか
- 10. 田中将大 阿部前監督辞任に言及
- 1. 賛否両論の児相対応 通報の背景
- 2. 阿部氏の娘 通報した3つの理由
- 3. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 4. 液体のりで前髪固定 拡散し謝罪
- 5. 逮捕で浮彫りに? 阿部家の不仲
- 6. 潰します 藤本美貴の宣言に騒然
- 7. 王林 裸族ゆえの悩みを明かす
- 8. 大野智が恩義忘れぬSMAPメンバー
- 9. 真珠の耳飾りの少女展 争奪戦か
- 10. 橋下氏 監督辞任「違うと思う」
- 1. 尾行で不倫発覚 夫の呆れた反応
- 2. 目黒蓮消えそう…不安視される訳
- 3. バスの迷惑客を赤面させた一言
- 4. ヒコロヒー 歌舞伎町に店買った
- 5. ダイソー 10個入り神クリップ
- 6. 相葉雅紀が最も「嵐」引き継ぐか
- 7. ブラ丸見え…なぜ過激化している
- 8. 両足切断を経験 女性の「変化」
- 9. 驚きのミスド「アレンジレシピ」
- 10. 毎晩の夜ランは不倫 夫許せない