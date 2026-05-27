武道キャスタースタジオには気象予報士の平島さんです。早いもので来週はもう6月、梅雨のシーズンですね。平島気象予報士この梅雨を前に気象庁の新しい防災気象情報の運用があさって29日から始まります。武道キャスター何が変わるのか、きょうから3回シリーズで平島さんに解説してもらいます。平島気象予報士きょうは、大きく変わるポイントをお話します。新しい防災気象情報は「河川氾濫」「大雨」「土砂