サッカーJ2カターレ富山の亀田歩夢選手が、21歳以下の日本代表として、来月行われるオーストリア・スロベニア遠征メンバーに選ばれました。亀田選手は19歳ながら、今シーズンはチーム最多の6得点をあげ、カターレの、百年構想リーグ西地区Aグループ首位でのプレーオフ進出に貢献しました。年代別の日本代表に選ばれるのは初めてで、遠征では来月5日にウズベキスタン