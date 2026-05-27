◇交流戦日本ハム─阪神（2026年5月27日甲子園）昨年、阪神からトレードで日本ハムに移籍した島本浩也投手（33）が甲子園に凱旋登板を果たした。3点リードの7回に3番手で登板。名前がコールされるとスタンドの阪神ファンからも歓声と拍手が起こった。対峙したのは2番からの好打順。先頭の中野には内野安打を許したものの、続く森下は144キロの直球で詰まらせて二ゴロ併殺。佐藤輝に右前に運ばれて再び走者を背負ったが