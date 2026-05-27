齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。5月25日（月）の放送では、ヒコロヒーにとって思い入れのあるゲストが登場した。【映像】ヒコロヒー、初対面で金を貸してくれた元国民的アイドルを告白「ずっと可愛い」そのゲストとは、ヒコロヒーが昔からの大ファンである矢口真里。別室で待機していた矢口の姿が画面に映し出されると、スタジオの齊藤は「矢口さんだ！」と声を上げ、