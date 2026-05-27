アディダスジャパンが26日に公式X(@adidasJP)を更新し、“ドーハの悲劇”として記憶される1993年当時のモデルを再現した日本代表ユニフォームの販売を発表した。同ユニフォームは、日本サッカー協会(JFA)のシンボルである八咫烏(やたがらす)の羽をモチーフにした幾何学的なグラフィックが施されたデザイン。伝説的なモデルとして今なお人気は根強い。アディダスジャパンは「1993年のサッカー日本代表 ホーム ユニフォームを