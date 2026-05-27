シントトロイデン(ベルギー1部)は27日、MF山本理仁(24)がフライブルク(ドイツ1部)へ完全移籍することを発表した。山本は東京ヴェルディからガンバ大阪を経て、2023年夏にシントトロイデンへ期限付き移籍。翌2024年夏に完全移籍となった。今季は公式戦40試合に出場し、5ゴール8アシストを記録。チームはプレーオフ1で3位に入り、UEFAヨーロッパリーグ(EL)予選2回戦への出場を決めた。クラブ公式サイトを通じて山本は「この度