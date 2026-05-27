ジェフユナイテッド千葉は27日、MF姫野誠(17)がU-19日本代表の北中米遠征メンバーに選出されたため、「JリーグオールスターDAZNカップ」への出場を辞退することになったと報告した。姫野は千葉のアカデミーで育ち、昨年10月に17歳でプロ契約を締結。リーグ戦の出場はなかったが、J1昇格プレーオフ準決勝で途中出場によってプロデビューを果たすと、1ゴールを挙げて大逆転での決勝進出に貢献した。チームは決勝も制し、17年ぶり