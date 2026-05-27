2024年パリ五輪48kg級金メダリストで柔道家の角田夏実（33）が5月22日、Instagramを更新。ロサンゼルスでのオフショットを投稿した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「充実した時間、オフがあるからオンを頑張れる」と投稿されたのは、ロサンゼルスでオフを満喫する角田の姿。海沿いを散歩する様子やアイスクリ&