ノリノリのビートで育つヒナたち▶▶この作品を最初から読む水辺、公園、駅前、住宅地など多彩な場所でたくましく生きる鳥たちの生態を、イラストレーターのpiro piro piccoloさんがマンガで楽しく解説。可愛い姿に癒され、思いがけない行動に発見が。スズメ、ハト、カラス…だけでなく、私たちの生活のそばで、実に多くの鳥たちが暮らしていることに気付かされます。鳥たちの特徴や行動をちょっと知ると、お出かけやお