本日の日経平均株価は、米ハイテク株高でリスク選好もＳＢＧ の急落が重石となり、前日比3円高の6万4999円と小幅に反発に留まった。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は50社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、量子コンピューター関連最右翼として脚光浴びたＨＰＣシ