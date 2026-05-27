長崎スタジアムシティにあるオフィシャルグッズショップでは、27日から優勝記念グッズの販売が始まりました。 ヴェルカの選手の名前が入ったTシャツに、優勝を記念したロゴがデザインされたキーホルダーも…。 午後4時の販売開始とともにブースターたちが店へとなだれ込みお目当てのアイテムを次々に購入していました。 優勝記念グッズはオンラインストアでも販売されヴェルカ旋風はまだ