北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判で、共犯の受刑者の女が出廷し、被告が被害者の「肩甲骨のあたりを両手で押しました」などと証言しました。■“核心部分”で2人の供述は食い違う形に北海道旭川市の景勝地「神居古潭」で2024年、橋の上から17歳の女子高校生が落とされ殺害された事件。殺人や不同意わいせつ致死などの罪に問われているのが、内田梨瑚被告（23）です。注目の裁判