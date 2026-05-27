中道改革連合への立憲民主党と公明党の合流をめぐり、中道の小川代表は立憲の姿勢について、「腰がひけているのは事実だ」と述べました。中道をめぐっては、今年の衆院選を前に立憲・公明の衆院議員が先行して合流していますが、大敗を受けて、参院議員や地方議員の合流はめどが立っていない状況です。こうしたなか、中道の小川代表は27日に都内でおこなわれた講演のなかで、「3党が片輪走行しながらかろうじて走行を続けていると