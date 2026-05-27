神奈川県は２７日、２０２０年に閉校した旧県立相模原青陵高校（相模原市南区新磯野）で、水道の蛇口や配管が盗まれたと発表した。県によると、２６日に校舎などの売却準備のため県職員が訪れたところ、外にある水道の蛇口２８個と、体育館内にあるトイレの水道の蛇口７個の計３５個がなくなっていた。体育館は１階の窓ガラスが割られ、何者かが侵入した形跡があったという。体育館内のトイレなどの水道配管１４本もなくなって