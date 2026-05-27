青森競輪場のF2ミッドナイトが28日、開幕する。27日は前検が行われた。人気レーサーの安東莉奈（25＝大分）が初の青森参戦だ。「休養もしながら練習できた。青森は初めて。直線が長いんですか？別府も長いので一緒ですね」ホームバンクのイメージを得られたのであれば何より。初日から激走を期す。