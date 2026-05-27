日本テレビ系「有吉の壁」が２７日、『禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権』と題して、２時間スペシャルで放送された。オリナス錦糸町を舞台に、芸人が『この人なら笑いが取れる！』という助っ人を呼び、一緒にネタを披露する企画。テニスコーナーに足を踏み入れた有吉は、「ハハハハッ！」と一瞬で爆笑。「いいねいいね〜！錦糸町のナブラチロワ」という友近のかけ声とともに姿を見せたのは、真っ黄色のワンピースタイプの